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Milan'a Empoli karşısında tek gol yetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Milan, Empoli'yi 1-0 yendi.

Barış Seçkin   | 13.03.2022
Milan'a Empoli karşısında tek gol yetti

Roma

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde lider konumundaki Milan ile orta sıralardaki Empoli kozlarını paylaştı.

Kırmızı-siyahlı takım, Empoli'yi 19. dakikada Pierre Kalulu'nun attığı golle 1-0 yendi.

Bu galibiyetle Milan'ın puanı 63 oldu ve Milan, 2 maç eksiği olan Inter ile puan farkını 5'e çıkarttı. Ayrıca Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

Haftayı puansız kapatan Empoli ise ligde 13'üncü yenilgisini aldı.




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