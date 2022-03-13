Milan'a Empoli karşısında tek gol yetti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Milan, Empoli'yi 1-0 yendi.
Roma
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde lider konumundaki Milan ile orta sıralardaki Empoli kozlarını paylaştı.
Kırmızı-siyahlı takım, Empoli'yi 19. dakikada Pierre Kalulu'nun attığı golle 1-0 yendi.
Bu galibiyetle Milan'ın puanı 63 oldu ve Milan, 2 maç eksiği olan Inter ile puan farkını 5'e çıkarttı. Ayrıca Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.
Haftayı puansız kapatan Empoli ise ligde 13'üncü yenilgisini aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.