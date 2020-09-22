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Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.

Barış Seçkin   | 22.09.2020
Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

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