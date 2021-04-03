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Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.

Abdullah Tevge   | 03.04.2021
Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

İstanbul

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı. 19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.

Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

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