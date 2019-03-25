Mesut Özil'den 'Hello Brother' mesajı
Mesut Özil, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına paylaşımda bulundu.
Ankara
İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Terrorism has no religion. Let us unite and stand together against violence against any race or belief. 🙏🏼❤🇳🇿 #HelloBrother #Christchurch pic.twitter.com/teVe32TJ2d— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 25 Mart 2019
Twitter hesabından "HelloBrother" (Merhaba kardeşim) etiketiyle TRT World'ün saldırıda yaşamını ilk yitiren kişi Davud Nabi anısına hazırladığı videoyu paylaşan Mesut, "Terörün dini yoktur. Hangi ırk ya da inanca yönelik olursa olsun şiddete karşı duralım." ifadelerini kullandı.
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