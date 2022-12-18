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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu oldu.

Yunus Kaymaz   | 18.12.2022
Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

Doha

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Kupayı Casillas getirdi

Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası'nı eski İspanyol futbolcu Iker Casillas sahaya getirdi.

41 yaşındaki Casillas, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyordu.

 Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Tribünlerde büyük coşku

Turnuva boyunca takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Arjantinli taraftarlar, finalde de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerini almaya başlayan binlerce Arjantinli futbolsever, takımlarına destek verdi.

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