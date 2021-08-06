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Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etti.

Yunus Kaymaz   | 06.08.2021
Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta

İstanbul

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

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