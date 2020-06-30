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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag'ın da yer aldığı Danimarka Süper Ligi'nde bu haftadan itibaren statlara seyirci alınabilecek.

Atila Altuntaş   | 30.06.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor

Stockholm

Danimarka Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan Danimarka Süper Ligi maçlarının, bu haftadan itibaren seyircili oynanacağı duyuruldu.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda maçlara gelen seyircinin 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak maçları tribünden izleyebileceği kaydedildi.

Buna göre tribünlere, Süper Lig takımlarından Kopenhag 15 bin, Brondby 12 bin, Arhus ise 10 bin seyirci alabilecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları, 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Medipol Başakşehir, İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a karşı deplasmanda çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. 

Öte yandan, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 605'e, vaka sayısı da 12 bin 768'e yükseldi. Ülkede dün 76 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.


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