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Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'da

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maç için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

Yusuf Özcan   | 07.12.2020
Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'da

Paris

İstanbul'dan özel uçakla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.


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