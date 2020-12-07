Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı için Fransa'da
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maç için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.
Paris
İstanbul'dan özel uçakla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
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