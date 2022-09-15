Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.
İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
27. dakikada gelişen Fiorentina atağında sağ kanatta topla buluşan Ikone, ceza yayı önündeki Saponara'ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.
30. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar'dan aldığı pasla Fiorentina ceza sahası önünde topla buluşan Münir'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Münir'in sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasına gelen topu Ndayishimiye indirdi. Altı pas önünde meşin yuvarlakla buluşan Serdar'ın sağ çaprazdan sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
71. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Venuti, orta sahadan kalecisi Gollini'ye geri pasını gönderdi. Kaleci Gollini ayağında topu fazla tutunca, Serdar Gürler araya girdi ve topu kaptı. Serdar'ın ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
89. dakikada Medipol Başakehir 3. golü geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Szysz, geriden gelen Traore'nin önüne pasını gönderdi. Traore'nin yerden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.
Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.
Serdar Gürler Avrupa kupalarında ilk gollerini attı
Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Serdar Gürler, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk gollerini Fiorentina'ya attı.
Serdar, mücadelenin 57 ve 71. dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı
Turuncu-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapattı.
İlk maçta deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Fiorentina karşısında da gol yemedi. İki maçta 7 gol atan Emre Belözoğlu'nun takımı, gol yemedi.
İstanbul ekibi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi.
Traore Başakşehir'de gollerini sürdürdü
Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Bertrand Traore, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.
Süper Lig'de, Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyan golü atan Traore, Fiorentina maçında da gol sevinci yaşadı.
"Böyle giderse gruptan çıkamayacağız"
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, çok kötü bir maç oynamadıklarını ancak sahadan farklı ayrıldıklarını söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, "Top daha çok bizdeydi. İkinci golü kalecimizin hatasıyla ödül olarak verdik. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız gibi gözüküyor. Çok kötü oynamadık ama 3-0’lık mağlubiyet var. Gerçekten kötü durumdayız, bilmiyorum bu durumdan nasıl çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Fiziksel olarak iyi durumda olmalarına karşın kötü goller yediklerinin altını çizen Italiano, şöyle konuştu:
"Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bizim problemimiz mental gibi gözüküyor. Fiziksel olarak yorulmadık, şu an takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz golleri anlayamıyoruz. Başakşehir baskılı değildi, daha çok savaşabilirdik. Topla oynamayı, sonuca gitmeyi daha iyi yapmalıyız. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler, zorlamazlar. Antrenör olarak her şeyle başa çıkmaya çalışıyorum ama ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakabiliriz."
"3-0’lık galibiyetin gelmesi ülkem ve takımım adına bizleri çok mutlu etti"
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok zorlu bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok önemli bir rakibe karşı, çok zorlu, oyun kalitesi anlamında çok yüksek bir maç oynadık. Çok önemli bir Beşiktaş maçı sonrasında böylesi 3-0’lık galibiyetin gelmesi ülkem ve takımım adına bizleri çok mutlu etti. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gruptaki en önemli takımı yendik. Oyun anlamında ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz gibi bir fark vardı. Rakip ilk yarıda yüzde 80-90’la topa sahip olmayla üstümüze geldi. İyi defans yaptık, ikinci yarıda oyuna hamlelerimiz, ikinci yarı maça çıkmadan arkadaşlarla konuşmamız etkisini gösterdi. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. istediğimiz pozisyonları ürettik. Çok mutluyum, hem takımız hem de ülkemiz adına." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının büyük özveriyle mücadele ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Benim çok iyi 23-24 tane birbirine eş değer oyuncum var, sezona çok iyi başladık. Bunun sezon başı kampı vardı, takıma geçen sezon dahil olduğumuzda çok kısa sürede önemli işler yaptık. Bu sezonun farkı sezon başında oynatmak istediğimiz oyunu arkadaşlarımıza anlatma şansımız oldu. Bütün oyuncularımızın geliştiğini görüyorum. Genç bir teknik adam olmama rağmen teknik adamlık bence karşıya kendi istediğiniz oyunu aktarma kabiliyeti gibi gözüküyor. Elimdeki malzemenin gücünün farkındayım." şeklinde konuştu.
İlk yarıdaki oyundan memnun olmadığını vurgulayan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oyunun başında biz de topa hakim olmak istedik, onlar bize göre ilk yarıda ön alan baskısını daha doğru yaptılar. Top rakibe geçtiğinde geç hareket ettik. Karşımızda iyi organizasyonu olan bir takım vardı. Üçüncü bölgeyi daha sert savunduğumuzda ikinci yarı farkımızı ortaya koyduk. İlk yarıdaki oyun benim isteğim değildi. İlk yarıda da planımı anlatmaya çalıştım. İkinci yarıdaki değişikliler oyuna başlangıç maçı kazanacağımızı hissettirdi. Serdar Gürler çok iyi niyetli bir oyuncu. O da başak burcu benim gibi duygusal. Çok sağlıklı başarılı uzun bir ömür diliyorum. Bizle beraber olmasından dolayı mutluyuz."
Emre Belözoğlu, gruptaki durumları hakkında ise şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bizim oynadığımız rakipler iyi takımlar. Hearts yendik ne yazık ki işler skorla bağdaştırıldığından kolay görülüyor. 1-0’dan sonra 4-0'a 65'ten sonra ulaştık. Bu seviyede oynadığımız her rakip önemlidir. Riga takımı Fiorentina'ya deplasmanda yenilmedi. Bizi zorlu maçlar bekliyor, başlangıç iyi oldu. Fiorentina’nın çok önemli bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz Hearts ve Riga’ya karşı yine aynı öz güvenli sahaya çıkacağız, kazanmanın vermiş olduğu üstümüzdeki baskının azalmasıyla gruptaki birincilik hedefimiz devam ettirmek istiyoruz. Dört maçımız var, hiçbir maçı küçümsemeden devam etmemiz gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.