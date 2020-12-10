Euro
9.55
Dolar
7.87
BIST 100
1,359.23
Altın
1,844.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

İspanyol basınında, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek "ırkçılığa karşı sembolik bir mesaj" verdiklerini vurguladı.

Şenhan Bolelli   | 10.12.2020
Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

Madrid

İspanyol basını, PSG-Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökerek futbolda ırkçılığı protesto etmesinin tüm dünyaya gönderilmiş bir mesaj olduğunu yazdı.

Marca gazetesi "Irkçılığa kırmızı kart" başlığıyla verdiği haberde, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek "ırkçılığa karşı sembolik bir mesaj" verdiklerini vurguladı.

"PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, salı günü yaşanan olaydan sonra ırkçı şiddete karşı birleşti." diye yazan Marca, karşılaşmanın futboldan çok, dördüncü hakemin, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi ve verilen tepkiyle hafızalarda kalacağını vurguladı.

Yapılan yorumda, maçın ertelemeyle de olsa oynanmasına rağmen "salı günü yaşananlara ilişkin polemiğin bitmeyeceği" kaydedildi.

El Pais gazetesi de dünkü maç öncesinde tüm futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökmesini ve yumruklarını havaya kaldırmasını "Futbol endüstrisi tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük ırkçılık karşıtı gösteri" ifadesiyle okuyucularına verdi.

Haberde, UEFA'nın salı günü yaşananlarla ilgili bir soruşturma açtığı, bunun için bir disiplin ve etik müfettiş tayin ettiği aktarıldı.

Sport gazetesi, PSG ve Medipol Başakşehir'in "tüm dünyaya bir fair play mesajı gönderdiğini" yazdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalyan spor basını PSG-Medipol Başakşehir maçını hakemler ile futbolcuların diz çöktüğü fotoğrafla gördü

İtalyan spor basını PSG-Medipol Başakşehir maçını hakemler ile futbolcuların diz çöktüğü fotoğrafla gördü

Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

Avrupa'da futbol otoriteleri de ırkçılık gölgesinde

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti
Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso: Dün akşam gördüğümüz futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa değil

Napoli Teknik Direktörü Gattuso: Dün akşam gördüğümüz futbol tarihine geçecek güzel bir sayfa değil