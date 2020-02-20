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Marc Marquez 2024 sonuna kadar Repsol Honda'da

İspanyol motosikletçi, 7 yılda 6 MotoGP şampiyonluğu yaşadığı Repsol Honda takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 20.02.2020
Marc Marquez 2024 sonuna kadar Repsol Honda'da

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin son şampiyonu Marc Marquez, Repsol Honda takımıyla sözleşmesini 2024 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 27 yaşındaki İspanyol pilot ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2013'te adım attığı MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez'in, katıldığı 127 yarışta 56'sı birincilik olmak üzere 95 podyumu ve 62 "pole pozisyonu" bulunuyor.

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