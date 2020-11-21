Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United'a siber saldırı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.11.2020
Manchester United'a siber saldırı

Ankara

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır." denildi.

Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İlk defa ölmekten korktum'
Uzmanından 'Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir' uyarısı
Kovid-19 salgını televizyona ve haber kanallarına ilgiyi artırdı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 910 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıktı, Çin'de durum kontrollü seyrediyor

Benzer haberler

Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında

Manchester United'a siber saldırı

Göztepe yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Göztepe yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı

Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı
Josef de Souza Süper Lig'de 'dalya'ya hazırlanıyor

Josef de Souza Süper Lig'de 'dalya'ya hazırlanıyor