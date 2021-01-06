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Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 06.01.2021
Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.


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