Manchester City kupada çeyrek finalde

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Newport County'yi 4-1 mağlup etti.

anasayfa > spor, dünyadan spor 16.02.2019

Manchester City kupada çeyrek finalde

İSTANBUL

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi.

Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.

Muhabir: Yunus Kaymaz


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