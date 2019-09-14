Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City deplasmanda yenildi

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, deplasmanda Norwich City'ye 3-2 mağlup oldu.

Berad Büyük   | 14.09.2019
Manchester City deplasmanda yenildi

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 5. hafta maçında Norwich City'ye 3-2 yenildi.

Son şampiyon Manchester City, ligin beşinci haftasında deplasmanda Norwich City'nin misafiri oldu.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Kenny McLean ve 28. dakikada Todd Cantwell'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45. dakikada Sergio Agüero ağları sarstı ve ilk yarı 2-1 sonuçlandı.

Teemu Pukki'nin 50. dakikada attığı golle Norwich City farkı tekrar 2'ye çıkardı. Manchester ekibinde Rodri 88. dakikada ağları sarsınca maç 3-2 sona erdi.

Bu sonuçla 10 puanda kalan Manchester City ile bugün Newcastle United'ı mağlup eden Liverpool arasındaki puan farkı 5 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Manchester City deplasmanda yenildi

Manchester City deplasmanda yenildi

Manchester United'a tek gol yetti

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de
Liverpool kayıpsız devam ediyor

Liverpool kayıpsız devam ediyor
Manchester City'den 4 gollü galibiyet

Manchester City'den 4 gollü galibiyet