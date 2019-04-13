Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Ankara
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Dün deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilip bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini alan Olympique Lyon'da, 2015'in Aralık ayında başlayan Genesio dönemi bitiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Jean-Michel Aulas ile görüşen 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılmaya karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.