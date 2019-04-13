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Lyon'da Genesio dönemi bitiyor

Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.04.2019
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Dün deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilip bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini alan Olympique Lyon'da, 2015'in Aralık ayında başlayan Genesio dönemi bitiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Jean-Michel Aulas ile görüşen 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılmaya karar verdi.

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