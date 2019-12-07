Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet
Bournemouth'a konuk olan lider Liverpool, rakibini 3-0 mağlup etti. Sezona kötü başlayan Tottenham, Burnley'yi 5-0 yenerek Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçta üçüncü galibiyetini aldı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Liverpool, Bournemouth'un konuğu oldu.
Misafir ekip, 35. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 44. dakikada Naby Keita ve 54. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Üst üste yedinci maçını kazanan Liverpool, puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
Ligdeki bir diğer maçta sezona kötü başlayan Tottenham, evinde Burnley'yi 5-0 mağlup etti.
Londra ekibinin gollerini, 4 ve 54. dakikalarda Harry Kane, 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Son Heung-min ve 74. dakikada Moussa Sissoko attı.
Sezonun ilk 12 haftasında 3 galibiyet alabilen Tottenham, bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.