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Liverpool 24 saat içinde iki maça çıkacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.11.2019
Liverpool 24 saat içinde iki maça çıkacak

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek.

Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jürgen Klopp, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

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