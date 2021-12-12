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Lille, Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Yusuf Özcan   | 12.12.2021
Lille, Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı

Paris


Ligue 1'in 18. haftasında Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla Lille puanını 25'e, Lyon ise 23'e yükseltti.



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