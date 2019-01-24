Kvitova'nın rakibi Osaka oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı. Osaka, finalde Petra Kvitova ile mücadele edecek.

anasayfa > spor, dünyadan spor 24.01.2019

Kvitova'nın rakibi Osaka oldu

İSTANBUL

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avusturalya Açık'ın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi. 

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 53 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, adını finale yazdırdı.

Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasındaki final maçı, 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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