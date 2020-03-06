Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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