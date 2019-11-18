Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.
Berlin
Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg'u çalıştırdı.
Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.
Köln'de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer'in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer'in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in başına getirildiği açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.