Kick boksta 5 madalya
Macaristan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
50 kilo kick light: Duygu Turan
48 kilo full contact: Hayriye Türksoy
Gümüş madalya:
84 kilo light contact: Heybet Tenlik
Bronz madalya:
86 kilo low kick: Yılmaz Seçkin
+94 kilo light contact: Taner TanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.