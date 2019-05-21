Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.07
BIST 100
86,079.60
Altın
1,275.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kick boksta 5 madalya

Macaristan'da düzenlenen Dünya Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.

Muhammed Ali Timur   | 21.05.2019
Kick boksta 5 madalya

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

50 kilo kick light: Duygu Turan

48 kilo full contact: Hayriye Türksoy

Gümüş madalya:

84 kilo light contact: Heybet Tenlik

Bronz madalya:

86 kilo low kick: Yılmaz Seçkin

+94 kilo light contact: Taner Tan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı

Benzer haberler

İrem Yaman dünya şampiyonu

İrem Yaman dünya şampiyonu

Milli atletler Litvanya'da madalya için yürüyecek

Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı