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Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.07.2020
Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle: 

25 Temmuz 2021: 10.25 Çin-Türkiye

27 Temmuz 2021: 10.25 İtalya-Türkiye

29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-Türkiye

31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-Türkiye

2 Ağustos 2021: 08.20 Rusya-Türkiye

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