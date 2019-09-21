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Juventus sürprize izin vermedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Barış Seçkin   | 21.09.2019
Juventus sürprize izin vermedi

Roma

Juventus'un Allianz Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Federico La Penna yönetti. 

Milli futbolcu Merih Demiral, Juventus formasıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelenin 20. dakikasında rakibine yaptığı faulle penaltıya sebep oldu. Hellas Verona'da Samuel Di Carmine'in kullandığı penaltı atışında top direkten dönerken, devam eden pozisyonda Darko Lazovic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direkten döndü. Aynı dakika içinde Miguel Veloso'nun uzaktan şutu ise ağlarla buluştu ve Hellas Verona 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takımdan bu gole yanıt, 31. dakikada Aaron Ramsey'den geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının başlarında Hellas Verona forması giyen Türk asıllı oyuncu Koray Günter'in Cuadrado'ya ceza sahası içinde yaptığı hareketi, hakem La Penna penaltı olarak değerlendirdi. 49'uncu dakikada penaltıyı gole çeviren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımını geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

90+4. dakikada konuk takımdan Marash Kumbulla, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Juventus puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.

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