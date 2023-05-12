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Juventus, Sevilla ile puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Roma, Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerken, Juventus ise Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Barış Seçkin  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Juventus, Sevilla ile puanları paylaştı

Roma

Avrupa’nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları bu akşam oynandı.

Almanya takımı Bayer Leverkusen ile İtalyan temsilcisinin Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelesinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 63. dakikasında Roma, Bove'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Roma, Bayer Leverkusen’i tek golle mağlup ederek rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik de ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada boyunca forma giydi.

Juventus uzatmada golü buldu

Yarı finalin diğer ayağında ise bir başka İtalyan temsilcisi Juventus, İspanya takımı Sevilla'yı Torino'daki Allianz Arena'da ağırladı.

Sevilla, maçın 26. dakikasında En Nesyri ile öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın bu şekilde sona ereceği düşünülürken Juventus'ta 90+7. dakikada sahneye çıkan Gatti beraberlik golünü attı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş müsabakaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.

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