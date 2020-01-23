Euro
6.57
Dolar
5.92
BIST 100
122,747.10
Altın
1,558.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremin merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi’nden görüntüler
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus, Roma'yı İtalya Kupası'ndan eledi

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Barış Seçkin   | 23.01.2020
Juventus, Roma'yı İtalya Kupası'ndan eledi

Roma

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. 

38. dakikada Rodrigo Bentancur, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı.

İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken, Leonardo Bonucci 45+2. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı.

Maçın ilk yarısı Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu.

50. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından çektiği şutta top, önce üst direğe ardından kaleci Gianluigi Buffon’a çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye indi: 3-1.

Mücadelenin son anlarında konuk takım, Juventus kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratsa da aradığı golü bulamadı.

Juventus, maçı 3-1 kazanarak, adını yarı finale yazdırırken, Roma kupaya çeyrek finalde veda etti.

Bu arada, Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kadroda yer almasına karşın, maçta görev almadı.

Kupa çeyrek finalinde; 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak ve yarı finale yükselen son iki takım da belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili

Benzer haberler

Juventus, Roma'yı İtalya Kupası'ndan eledi

Juventus, Roma'yı İtalya Kupası'ndan eledi

İtalya Kupası'nda Napoli son şampiyon Lazio'yu eledi

Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma, Genoa'yı 3-1 yendi

Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak
Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür

Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür
Milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı

Milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı