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Juventus puan farkını açtı

İtalya ligi lideri Juventus, en yakın takipçisi Napoli'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.03.2019
Juventus puan farkını açtı

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Juventus, Napoli'yi 2-1 yendi.

Ligde 26. haftanın kapanış maçında, namağlup lider Juventus, 2. sırada yer alan Napoli'ye konuk oldu.

Napoli kalecisi Meret, 25. dakikada kırmızı kart gördü. Pjanic'in 28. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçen Juventus, Emre Can'ın 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Pjanic'in 47. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle Juventus da 10 kişi kaldı. Rakip sahaya yerleşen Napoli, Callejon'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Napoli, Insigne'nin 84. dakikada kullandığı penaltı atışının direkten dönmesiyle beraberlik fırsatını kaçırdı.

Kalan bölümde gol olmayınca maçı 2-1 kazanan Juventus, 72 puana ulaştı ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana yükseltti.

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