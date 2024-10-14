Dolar
34.27
Euro
37.39
Altın
2,647.01
ETH/USDT
2,621.80
BTC/USDT
65,676.00
BIST 100
8,699.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İzlanda-Türkiye maçı bu akşam oynanacak

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu.

Hilmi Sever  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
İzlanda-Türkiye maçı bu akşam oynanacak Fotoğraf: Hilmi Sever/AA

Reykjavik

Stadyumda akşam gerçekleştirilen son kontrollerin ardından zeminin maç oynanmasına uygun olduğu kararı verildi. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da zemini inceleyenler arasında yer aldı. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Küçükçekmece'de dumanlar yükselen metrobüsteki yangına güvenlik görevlileri müdahale etti
"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İzlanda-Türkiye maçı bu akşam oynanacak

İzlanda-Türkiye maçı bu akşam oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı ertelenebilir

Trabzonspor'da Savic, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın İzlanda'da ilk galibiyete inancı tam

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın İzlanda'da ilk galibiyete inancı tam
İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Grup için anahtar bir maç

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Grup için anahtar bir maç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet