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İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü

İtalyan basını, Milan'ın deplasmanda Lecce'yi 4-1 yendiği maçtaki performansından ötürü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na hem en yüksek puanı verdi hem de övdü.

Barış Seçkin   | 23.06.2020
İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, deplasmanda Lecce'yi 4-1 yenerken, kırmızı-siyahlıların attığı 2 golde doğrudan, 2 golde de dolaylı olarak katkısı olan Çalhanoğlu'nun performansı ülke basınında geniş yer buldu. 

Corriere dello Sport gazetesi, 7,5 puan verdiği Hakan'ın sahanın en iyisi olduğunu yazdı.

Gazetenin oyuncu performans değerlendirmesinde, Türk futbolcu için, "Muhteşem test. 4 golde de katkısı var. 2'sinde doğrudan asisti yaptı. Lecce'nin soldan merkeze kadar yarısını altüst etti. Milan'ın Avrupa'ya gitmesi için kilit oyuncu." yorumu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan haber ve yorumlarda ise milli futbolcunun, takım içinde liderliğini pekiştirdiği ifade edilirken, Hakan Çalhanoğlu 8 ile en yüksek puana layık görüldü.

Haberde, "Onun maçını anlatmak için maçta Milan'ın attığı 4 golü de izlemek yeterli olacaktır. Asistlerden sert şutlara, oyunu başlatmaya ve oyunun yönünü değiştirmeye kadar." yorumu yapılırken, milli futbolcunun zekasıyla sahada her daim boşlukları aradığı kaydedildi.

Tuttosport gazetesi, Lecce defansına zor anlar yaşattığını belirttiği Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek puanlardan birini verdi.

Corriere della Sera gazetesi de 26 yaşındaki milli oyuncunun, dün Lecce'de, "sahanının en iyisi" olduğunu aktardı. Gazete 7,5 ile en yüksek puanı Hakan Çalhanoğlu'na verirken, "Her golde var. Sağ, sol, ortadan, hücumda, savunmada. Nereyi diyorsanız orada. Sonunda gerçek Hakan'ı görecek miyiz?" ifadeleri kullanıldı.

La Stampa gazetesi de Hakan Çalhanoğlu'nun oyunun tüm belirleyici anlarına imzasını koyduğu yorumunu yaparken, 7,5 ile en yüksek notu verdi.

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