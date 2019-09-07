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İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Leclerc pole pozisyonundan başlayacak.

Berad Büyük   | 07.09.2019
İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Istanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.19.307'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Leclerc'in arkasında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton 1.19.346 ile ikinci, Valtteri Bottas ise 1.19.354 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Ferrari pilotu, geçen hafta Belçika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayıp, yarışı kazanmıştı.

İtalya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.


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