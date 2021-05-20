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İtalya Kupası'nı Juventus kazandı

Futbolda İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 yenerek, kupayı kazandı.

Barış Seçkin   | 20.05.2021
İtalya Kupası'nı Juventus kazandı Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

Roma

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Juventus ve Atalanta karşılaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bütün sezon maçlarının seyircisiz oynandığı İtalya’da bu final maçını 4 bin 300 futbolsever, tribünlerden izledi.

Maçın 31. dakikasında Juventus, İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

41. dakikada Atalanta’da Ruslan Malinovskiy skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda, Federico Chiesa 73. dakikada siyah-beyazlıları maçta yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

Bu arada, Atalanta'da 77. dakikada oyundaki yerini Berat Djimsiti’ye bırakan Rafael Toloi, yedek kulübesinde hakemi protesto ettiği için kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Atalanta, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı.

Juventus, Atalanta'yı 2-1 yenerek, İtalya Kupası’nı kazandı.

Juventuslu oyuncular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.

Bu sonuçla, 2 sezon aradan sonra yeniden kupayı kazanma başarısı gösteren Juventus, müzesindeki İtalya Kupası sayısını da 14'e çıkardı.

Bu arada Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, forma giymedi. Juventus'un kupayı kazanmasıyla Demiral, siyah-beyazlı takımla kazandığı kupalara, 2019-2020 lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferinden sonra İtalya Kupası'nı da ekledi.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası'ndan sonra İtalya Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan ve siyah-beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

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