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İspanyol kaleci Reina teknik direktör oluyor

İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık kariyerine son verip teknik direktör olacağını duyurdu.

Fatih Erel  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İspanyol kaleci Reina teknik direktör oluyor

İstanbul

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Reina, 23 Mayıs Cuma günü Serie A'da sezonun son haftasında Como-Inter maçıyla profesyonel futbola veda edecek.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Barcelona'da başlayan Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımının kalesini ise 36 maçta korudu.

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