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İspanya'dan Almanya karşısında tarihi galibiyet

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. İspanya, sahasında Almanya'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Mutlu Demirtaştan   | 18.11.2020
İspanya'dan Almanya karşısında tarihi galibiyet Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

İstanbul

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun son haftasında A, C ve D liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan karşılaşmasında İspanya, sahasında Almanya'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti ve A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

İsviçre ile Ukrayna arasındaki 4. Grup müsabakası ise Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmadı.

A Ligi 3. Grup maçında Fransa, konuk ettiği İsveç'i 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard, 90+5. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 yendi. İsveç'in golleri, 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Uluslar Ligi finallerine yükselmeyi garantileyen Fransa, 16 puana ulaştı. İsveç ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.

Öte yandan C Ligi 1. Grup'ta Karadağ, zirvede yer alarak B Ligi'ne çıktı. Bu grupta son sırada kalan Kıbrıs Rum Kesimi, play-out oynayacak takım oldu.

D Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, 2. Grup'ta ise Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: Hırvatistan- Portekiz: 2-3 , Fransa-İsveç: 4-2

4. Grup: İspanya-Almanya: 6-0

C Ligi

1. Grup: Lüksemburg-Azerbaycan: 0-0, Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

D Ligi

1. Grup: Andorra-Letonya: 0-5, Malta-Faroe Adaları: 1-1

2. Grup: Cebelitarık-Liechtenstein: 1-1

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