İskoçya derbisinin kazananı Rangers
Glasgow kentinin en köklü iki takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Rangers, ağırladığı Celtic'i 2-0 yendi
İstanbul
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) Şampiyonluk Grubu'nda iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçı, konuk ettiği Celtic'i 2-0 yenen Rangers kazandı.
Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen "Old Firm"de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Celtic, deplasmanda ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Rangers ile karşılaştı.
Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, 2. dakikada James Tavernier ve 63. dakikada Scott Arfield'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.