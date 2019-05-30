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Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.

Yunus Kaymaz   | 30.05.2019
Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

İstanbul

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Luciano Spalletti'nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı. 

İtalyan ekibinin başına daha önce Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi çalıştıran Antonio Conte'nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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