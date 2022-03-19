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Inter'de puan kayıpları sürüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Inter, konuk ettiği ile Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Barış Seçkin   | 19.03.2022
Inter'de puan kayıpları sürüyor

Roma

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile üst sıralara yaklaşmaya çalışan Fiorentina, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk ekip Lucas Torreira ile 1-0 öne geçti.

Inter'den bu gole yanıt gecikmedi. 55. dakikada Denzel Dumfries beraberlik golünü attı: 1-1.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Inter, puanını 60 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Bu sonuçla Inter’in ligde son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisi eklendi. Mavi-siyahlı takım, son 7 maçta sadece 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.

Fiorentina ise puanını 47 yaptı ve 8. sırada yer buldu.

Ligde şampiyonluğa oynayan bir diğer takım olan Napoli ise sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-1 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Puan tablosunda ikinci sıradaki Napoli, bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve henüz maçını oynamamış olan lider Milan ile puanları eşitledi.

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