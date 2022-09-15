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Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 15.09.2022
Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Roma

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.

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