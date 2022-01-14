Inter'de Hakan Çalhanoğlu aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021’de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.
Roma
Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.
Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.
Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.