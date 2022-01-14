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Inter'de Hakan Çalhanoğlu aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021’de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.

Barış Seçkin   | 14.01.2022
Inter'de Hakan Çalhanoğlu aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

Roma

Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.

Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.

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