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Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Berad Büyük   | 17.01.2020
Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

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