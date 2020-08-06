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Futbol, Dünyadan Spor

Inter, Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.08.2020
Inter, Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.


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