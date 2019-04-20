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Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere'de yılın futbolcusuna 6 aday

Profesyonel Futbolcular Birliği, İngiltere'de yılın futbolcusu adaylarını belirledi.

Yunus Kaymaz   | 20.04.2019
İngiltere'de yılın futbolcusuna 6 aday

İstanbul

Profesyonel Futbolcular Birliğinden (PFA) yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Bernardo Silva, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Sadio Mane ile Chelsea'den Eden Hazard, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. 

Geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu yıl adaylar arasında yer almadı.

Kazanan futbolcu, 28 Nisan'da başkent Londra'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

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