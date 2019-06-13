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İngiltere'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

Son şampiyon Manchester City, 9 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

Berad Büyük   | 13.06.2019
İngiltere'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstürü çekildi.

İlk hafta maçlarının 9-11 Ağustos tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında deplasmanda Londra ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonu 2. sırada bitiren ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise ilk hafta sahasında Norwich City'yi konuk edecek.

Sezonun ilk büyük maçı Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak. Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Manchester United, 3. sıradaki Chelsea'yi ilk hafta Old Trafford'da konuk edecek.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 7 Aralık'ta Etihad Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, Everton'ı 4 Aralık'ta Anfield'da ağırlayacak.

Arsenal ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Londra derbisi 31 Ağustos'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Liverpool - Norwich City

Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Leicester City - Wolverhampton

Tottenham - Aston Villa

Watford - Brighton

Manchester City - West Ham United

Manchester United - Chelsea

Newcastle United - Arsenal

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