Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,116.50
BTC/USDT
51,899.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandı

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi uzatmaların ardından 1-0 mağlup eden Liverpool, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Erel  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandı

İstanbul

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
TBMM heyeti, Filistin'in işgaline ilişkin Türkiye'nin sunumunu takip için Lahey'e gitti
Bakan Bayraktar: İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz
Fatih Belediye Başkanı Turan: İstanbulluların, ihtiyacını görecek, polemik yapmayacak, çalışkan bir başkana ihtiyacı var

Benzer haberler

İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandı

İngiltere Lig Kupası'nı Liverpool kazandı

Beşiktaş ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan "devam" kararı

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrıldı

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrıldı

Sivasspor evinde rahat kazandı

Sivasspor evinde rahat kazandı
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet