Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
105,774.90
Altın
1,459.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"da konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic, ülkesinin futbol kulüplerinden Hammarby'in hisselerinin yarısını satın aldı.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2019
İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı

İstanbul

Hammarby'ın da sahibi olan AEG'ye ait ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenen 38 yaşındaki futbolcu Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesabından Hammarby formasıyla fotoğrafını paylaştı. 

Kulüp Başkanı Richard von Yxkull, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son yıllarda güçlü bir gelişme kaydettik ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Zlatan'ın kulübe nasıl katkıda bulunacağını söylemek için erken ancak bu iş birliğinde çok büyük potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu da Hammarby'ın tutkulu taraftarlara sahip olduğunu belirterek, "Kulübü ve taraftarları her zaman sevdim. Son yıllarda saha içinde ve dışında takımın yaptıklarından çok etkilendim." şeklinde görüş belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma

Benzer haberler

İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı

İbrahimovic İsveç kulübünün hisselerini aldı

'Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz'