Halterde Nuray Levent dünya üçüncüsü
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda milli sporcu Nuray Levent, koparma, silkme ve toplamda dünya üçüncüsü oldu.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fiji'nin başkenti Suva'daki Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde podyuma çıkan Nuray Levent, koparmada 95, silkmede 118 kilo kaldırdı, toplamda da 213 kiloya ulaşarak 3 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.
Nuray Levent'in elde ettiği bu başarıyla Türkiye, organizasyonda 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 05 Haziran Çarşamba günü kadınlar 71 kiloda Berfin Altun ve 76 kiloda Dilara Narin podyuma çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.