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Hakan Çalhanoğlu attı Milan farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 34. haftasında Milan, konuk ettiği Bologna'yı 5-1'lik farklı skorla yendi.

Barış Seçkin   | 19.07.2020
Hakan Çalhanoğlu attı Milan farklı kazandı

Roma

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Saelemaekers ile 1-0 öne geçti. 

24. dakikada gelişen Milan atağında Bologna kalecisi Skorupski'nin hatasını affetmeyen Hakan Çalhanoğlu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarının son anlarına gelindiğinde konuk Bologna, 44. dakikada Tomiyasu ile farkı 1’e indirdi: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı Milan’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıya da hızlı bir giriş yaparak 49. dakikada Bennacer ile skoru 3-1 yaptı.

57. dakikada Milan'ın son haftalardaki golcü ismi Rebic sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı: 4-1. 

Ev sahibi takımda Calabria 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen gole imzasını koydu: 5-1.

Milan yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Milan, Bologna’yı 5-1 yenerek Kovid-19 salgını sonrasındaki dönemde yakaladığı çıkışı bu maçla sürdürdü. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, son 8 maçta 6. galibiyetini aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını 56'ya yükselterek puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

Bologna ise ligdeki 13. mağlubiyetini alırken 43 puanla 10. sırada kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 61.dakikaya kadar sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde 7. golünü atmayı başardı. 

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