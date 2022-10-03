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Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor

Bu sezonki performansıyla İngiltere Premier Lig'de şimdiden birçok rekora imza atan Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol (hat-trick) kaydeden ilk futbolcu oldu.

Fatih Erel   | 03.10.2022
Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor Fotoğraf: Jose Breton/AA

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City'nin dün Manchester United'ı 6-3'ü yendiği takımlar arasındaki 187. karşılaşma, şimdiye kadarki en yüksek skorlu Manchester derbisi oldu.

22 yaşındaki Norveçli golcü Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United karşısında da hat-trick yaptı.

Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece sekiz maçta rekorun yeni sahibi oldu. 1997-2004 tarihleri arasında Liverpool forması giyen Owen, 48 maçta üç kez rakip filelere 3 gol birden göndermişti.

Haaland, Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 14 gol atarak gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Gol krallığında Norveçli oyuncunun en yakın rakibi konumundaki Tottenham'ın yıldızı Harry Kane ise Haaland'ın yarısı (7) kadar skor üretebildi.

Manchester United maçı öncesinde çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.

Premier Lig'de üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da elinde bulunduran Haaland, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde de birçok rekor kırdı

Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla çıktığı 2 müsabakada 3 gole imza attı.

Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın 2, eski takımı Borussia Dortmund'un ise 1 kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak eski yıldız futbolcular Ruud van Nistelrooy ile Roberto Soldado'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geliştiren Haaland, turnuvada 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.

"Devler Ligi" kariyerinde 21 maçta 26 golü bulunan Haaland, kalan 9 karşılaşmada bir kez daha ağları sarsarsa, şimdiden egale ettiği Van Nistelrooy'un 30 maçtaki turnuva gol rekorunun da yeni sahibi olacak.

Turnuvada 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan Haaland, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.

Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunun da sahibi.

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