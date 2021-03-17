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Güreşte olimpiyat elemeleri heyecanı başlıyor

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 14 sıklette kota mücadelesi verecek.

Fatih Gazioğlu   | 17.03.2021
Güreşte olimpiyat elemeleri heyecanı başlıyor

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde müsabakalar, serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 6'şar sıklette gerçekleştirilecek.

Sıkletlerinde finale yükselen sporcular, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Milliler 14 sıklette kota almaya çalışacak

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 sıklette kota alan Türkiye, Budapeşte'de 14 sıklette Tokyo Olimpiyatları için vize arayacak.

Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 57 kiloda Süleyman Atlı, grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 97 kiloda da Cenk İldem olimpiyat kotası almıştı.

Budapeşte'de yarın başlayacak eleme müsabakalarına ise 28 ülkeden 350 güreşçinin katılması bekleniyor.

Olimpiyat elemelerinde Türkiye'yi, serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz temsil edecek.

Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 87 kiloda Metehan Başar mücadele verecek.

Kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun ve 76 kiloda Yasemin Adar ter dökecek.

Olimpiyat eleme müsabakalarının, yarın saat 20.00'den itibaren TRT Spor 2'den canlı yayımlanacağı duyuruldu.


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