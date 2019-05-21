Giroud bir yıl daha Chelsea'de
İngiliz ekibi Chelsea, Fransız futbolcu Giroud'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldıldığını duyurdu.
İstanbul
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Fransız futbolcu Olivier Giroud'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 32 yaşındaki forvet Giroud'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Giroud, Ocak 2018'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 62 maça çıktı ve 17 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.